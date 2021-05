Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Versuchter Einbruchdiebstahl

Auhagen (ots)

In der Zeit vom 22.05.2021 12:00 Uhr bis zum 23.05.2021 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in der Wiesenstraße in Auhagen. Durch die bislang unbekannte Täterschaft ist ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt worden. Mutmaßlich ist der/ sind die Täter bei der Tatausführung gestört worden, sodass es nicht dazu kam, dass das Gebäude betreten und nach Wertgegenständen durchsucht worden ist. Zeugen, die in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeikommissariat Stadthagen unter Tel. 05721/ 40040 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell