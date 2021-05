Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Hoya sucht Zeugen

Hoya (ots)

(LUE) Am Freitag, den 21.05.2021 gegen 13:00 Uhr, ist es auf der L 330 zwischen Hoyerhagen und Hoya zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 33-jährige Fahrerin eines grauen VW-Polo fuhr hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in Richtung Hoya. In Höhe der Straße "Scheibenwiese" wollte die Fahrzeugführerin nach links in Richtung Stadtmitte in die "Von-Kronenfeld-Straße" abbiegen. Als diese in der Linksabbiegerspur an dem älteren orangenen Traktor mit offener Kabine vorbeifuhr, geriet dieser in die Abbiegespur und beschädigte den PKW der in Hoya wohnhaften Dame. Der Traktor mit Diepholzer-Kennzeichen setzte daraufhin seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Kreisel fort. Somit ist der unbekannte Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachgekommen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Nun bittet die Polizei in Hoya, die wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt, um die Mithilfe von Zeugen oder des Unfallbeteiligten. Wer also Angaben zum Verkehrsunfall machen kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat in Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640.

