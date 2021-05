Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Unfall an der Essener Heide

Bücken (ots)

Am Pfingstsonntag kam es kurz nach halb zwei in der Mittagszeit zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der Fahrer eines Mercedes Vito aus der Barke kommend über die Hoyaer Straße fahren, um den Weg in Richtung Heidhüsen fortzusetzen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Bevorrechtigten mit seiner Mercedes C-Klasse und erfasste diese an der linken Fahrzeugseite. Bei dem Verkehrsunfall waren insgesamt drei Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Zwei bislang als leicht verletzt geltende Personen sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten von örtlichen Abschleppern von der Unfallstelle geborgen und zu den Betriebshöfen verbracht werden. Trotz des als schwer geltenden Unfalles hat sich ein im Vito unverletzt gebliebenes Kind über einen Trost-Teddy der Rettungskräfte gefreut.(sch)

