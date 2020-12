Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kiosktür hielt stand - Einbrecher ohne Beute

WerlWerl (ots)

Einer massiven Kiosktür an der Unnaer Straße ist es zu verdanken, dass Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 2.10 Uhr, keine Beute machen konnten. Etliche Hebelversuche an der Eingangstür schlugen fehl. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruchsversuch machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

