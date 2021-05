Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Einbruch in Schule

Nienburg (ots)

(Haa) In der Zeit von Dienstag, den 24.05.2021, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 25.05.2021, 06:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in die Albert-Schweizer-Schule im Nordertorstriftweg ein. Ein Verantwortlicher der Schule entdeckte bei seinem morgendlichen Rundgang, dass das Fenster eines im Erdgeschoss liegenden Klassenzimmers offen stand und deutliche Hebelmarken aufwies. Er verständigte umgehend die Polizei, die den Sachverhalt vor Ort aufnahm und die Spuren sicherte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der/die Einbrecher im Inneren des Unterrichtsraumes die verschlossene Klassenzimmertür ebenfalls hatte/n aufhebeln wollen. Dies misslang, sodass die Räumlichkeit von den Täter/n über das bereits geöffnete Fenster wieder in unbekannte Richtung verlassen wurde. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Bereich der Schule gemacht haben, sich bei der Nienburger Polizei unter der Amtsnummer 05021/9778 0 zu melden.

