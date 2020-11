Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Firmenfahrzeug aufgebrochen

Alfeld/OT Limmer Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag, 24.11.2020,zum Mittwoch, 25.11.2020, in Alfeld/OT Limmer, in der Borsigstraße, ein Firmenfahrzeug eines dortigen Sanitärbetriebes auf. Das fahrzeug auf auf dem Firmengrundstück geparkt. Der/die Täter hatten es auf die im Fahrzeug befindlichen Arbeitsmaschinen abgesehen und diese entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht hier noch nicht fest, dürfte aber nach ersten Erkenntissen nicht unerheblich sein. Zu vermuten ist, dass der/die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160 zu wenden./tsc

