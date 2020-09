Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Erneut zahlreiche Anrufe von "Falschen Polizeibeamten" (28.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Erneut kam es zu einer Vielzahl von Telefonanrufen von falschen Polizeibeamten am gestrigen Montagabend im Kurgebiet von Villingen. Nachdem die Gauner bereits am Sonntagabend mehrere Anwohner dort angerufen hatten, riefen sie erneut bei zahlreichen älteren Bürgern an. Die Betrüger gaben sich wieder als "Polizeibeamte" aus und befragten die Angerufenen zu Wertsachen in ihren Wohnungen. Grund des Anrufs war die angebliche Festnahme einer bulgarischen Diebesbande, bei der die Adressen der Angerufenen gefunden worden seien. Keines der ausgesuchten "Opfer" fiel auf die Anrufe der falschen Polizeibeamten rein, so dass es nicht zu Vermögensschäden kam. Die Polizei weist immer wieder darauf hin, im Zweifel ein Telefonat einfach zu beenden. Auch sollten sich Angerufene nicht durch die angezeigte Rufnummer täuschen lassen, da die Betrüger mitunter in der Lage sind, durch technische Maßnahmen jede X-beliebige Anrufnummer im Display des Angerufenen erscheinen zu lassen. So ist insbesondere die angezeigte Rufnummer "110" ein Hinweis auf einen Trickanruf, da die Polizei zwar über den Notruf erreicht werden kann, aber selbst nie über diese Nummer anruft. Weitere Hinweise zum Betrugsphänomen "Falsche Polizeibeamte" oder auch zum sogenannten "Enkeltrick" finden sich auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell