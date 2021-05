Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall in Großemast

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagmorgen ein 59-Jähriger in Vreden zugezogen. Der Vredener war gegen 08.30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Großemast in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs und übersah dabei einen von rechts kommenden 70-Jährigen. Der ebenfalls aus Vreden kommende Fahrzeugführer war mit einem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug in Richtung Unfallstelle unterwegs und wollte dort links abbiegen. Es kam zur Kollision. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtregelung "Rechts-vor-links". Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

