Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auhagen: Unbekannte entsorgen Altreifen im Waldgebiet

Nienburg (ots)

(Haa) Vermutlich über das lange Pfingstwochenende, von Freitag, den 21.05.2021 bis Dienstag, den 25.05.2021, haben unbekannte Täter 20 Altreifen, teilweise mit Felge sowie Pkw-Fußmatten und einen alten Aktenkoffer in einem Waldstück in der Nähe der Straße Auf dem Rähden in Auhagen entsorgt. Ein Zeuge hatte den Sondermüll an einem Waldweg, etwa 300 Mater von der Straße entfernt entdeckt und die Polizei verständigt. Die Beamten der Polizeistation Hagenburg nahmen die Ermittlungen in der Angelegenheit auf und bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05033/980130 zu melden.

