Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn: Schwerpunktkontrollaktion mit Zielrichtung motorisierter Zweiräder

Am Sonntag, den 28.03.2021, führte die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg an stark frequentierten Motorradstrecken im Landkreis Heilbronn zeitgleich mehrere Kontrollen mit der Zielrichtung der Überprüfung motorisierter Zweiräder durch.

Neben den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion kamen auch Kräfte der Polizeireviere zum Einsatz. Insgesamt sind 19 Polizeibeamte an den Kontrollmaßnahmen beteiligt gewesen. Neben einem Handlasermessgerät, waren ein mobiles Geschwindigkeitsgroßgerät, ein Phonmessgerät, sowie ein Videomotorrad mit Begleitmotorrad im Einsatz.

Im Rahmen der Saisonauftaktkontrolle konnte sich die Polizei bei optimalen Witterungsbedingungen nicht über mangelndes Motorradaufkommen beklagen.

An den Motorradstrecken in den Löwensteiner Bergen, im Zabergäu, sowie im Kocher- / Jagsttal wurden insgesamt 92 Motorräder, zwei Pkws und drei weitere Mitfahrer einer näheren Kontrolle unterzogen.

Nahezu 50 Prozent der überprüften Zwei- und Vierräder wurden hierbei wegen vielfältiger Verstöße gegen Vorschriften des Verhaltensrechts, sowie des Zulassungsrechts beanstandet oder zur Anzeige gebracht.

Teilweise waren die technischen Mängel so gravierend, dass für drei Motorräder und einen amerikanischen Pkw Dodge Viper an der Kontrollstelle die Fahrt beendet waren. Die polizeilichen Sicherstellungen der Fahrzeuge zum Zwecke der Vorführung bei einer technischen Überwachungsorganisation erfolgte im Anschluss.

An den Geschwindigkeitsmessstellen in den Löwensteiner Bergen, im Zabergäu und im Kochertal wurden bei erlaubten 100 km/h Geschwindigkeiten von bis zu 178 km/h (PKW) festgestellt. Ein Kraftradfahrer wird nach seiner Kontrolle und Beanstandung durch das eingesetzte Videokraftrad ein mehrmonatiges Dasein als Fußgänger genießen können, da er bei erlaubten 100 km/h mit 160 km/h angetroffen wurde. Das gleiche droht dem oben genannten Pkw-Lenker mit seinen 178 km/h.

Bei der Überprüfung der technischen Veränderungen wurden 41 Fahrzeuge wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis und diverser anderer Mängel angezeigt oder in weniger gravierenden Fällen mit einem Mängelbericht belegt. Insgesamt wurden 14 Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis gefertigt.

In Sache illegaler Lärmemission war trauriger Spitzenreiter eine Harley-Davidson. Bei diesem Motorrad wurde statt der erlaubten 90 db als Standgeräusch sage und schreibe 120 db ermittelt. Dies entspricht in etwa dem Lärm eines startenden Düsenjets. Ein Motorrad der Marke Benelli war am Lenker, der Gabelbrücke, der Motor-Leistung, der Auspuffanlage und der Kupplung derart verändert, dass auch hier polizeiliche Anschlussmaßnahmen und entsprechende Anzeigen erforderlich waren.

Zwei Motorradfahrer und eine Motorradfahrerin versuchten sich im Jagsttal bei Neudenau-Siglingen durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Zwei der drei flüchtigen Fahrer konnten im Rahmen der anschließenden Verfolgungs- und Ermittlungsmaßnahmen ausfindig gemacht werden. Sie erwarten nach dem Strafgesetzbuch Strafanzeigen wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, da die Flucht vor der Polizei als Kraftfahrzeugrennen gewertet werden kann. Ein Fahrer / Eine Fahrerin mit einem neongelben Hoodie und einem weiß / gelben Motorrad des Typs Husquarna 701 wird noch gesucht. Kontrollörtlichkeit war hier die L 1096, Höhe Siglingen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Motorrad bzw. dem Lenker oder der Lenkerin machen können. Hinweise können an die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 513-0 gerichtet werden.

Abgerundet wird das Ergebnis mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung (Steuerrecht).

Das Ergebnis der Auftaktkontrolle zeigt die absolute Notwendigkeit zur kontinuierlichen Durchführung weiterer Kontrollmaßnahmen und die konsequente Ahndung der festgestellten Verstöße. Insbesondere bei den Fällen der verbotenen Kraftfahrzeugrennen steht die Verkehrspolizeiinspektion, was die möglichen strafprozessualen Anschlussmaßnahmen anbetrifft, in Kontakt mit der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Das Polizeipräsidium Heilbronn kündigt die intensive Fortführung der Kontrollmaßnahmen mit Zielrichtung motorisierte Zweiräder für die Saison 2021 an.

