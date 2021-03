Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz vom 29.03.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Versuchter Einbruch in eine Lagerhalle - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen 25.03.2021, 17 Uhr, und 26.03.2021, 06.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Metallhandels in der Hafenstraße in Heilbronn einzubrechen.

Dabei wurde zuerst ein an der Hallenfront angebrachter Bewegungsmelder abgeschlagen und dann versucht, mit einem großen Hebeeisen die seitliche Wandverkleidung zu entfernen. Da dies den Tätern nicht gelang, nutzten sie eine Kurbelwinde um das dortige Rolltor hochzuwuchten. Aufgrund der seitlich angebrachten Sicherungsbolzen scheiterte auch dieser Versuch.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde vom Gelände und aus den Gebäuden nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizeistation Heilbronn, Telefonnummer 07131 / 921180.

