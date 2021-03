Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2021

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen, Unterbalbach: Mehrere Kraftfahrzeuge beschädigt

In der Nacht zum Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Kraftfahrzeuge, welche in der Beethovenstraße, in der Krümmelinstraße, in der Von-Balderheim-Straße sowie in der Stützelstraße und Schumannstraße parkten. Dabei wurden der Lack und die Scheiben der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden an den insgesamt 27 Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 90.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 81-0 zu melden.

