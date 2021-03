Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einschusslöcher an Eingangstür

Ludwigshafen (ots)

Zwei Einschlusslöcher an einer Eingangstür stellte die Polizei am Sonntag (28.03.2021) an einer Tür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße fest. Zeugen hörten gegen 3.13 Uhr zwei Schüsse im Bereich der Straße und beobachteten eine dunkel gekleidete Person, die wegrannte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

