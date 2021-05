Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unfallflucht: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt geparkten BMW

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 25.05.2021, kam es auf dem Parkplatz in der Celler Straße 104 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein hochwertiger blauer BMW mit Nienburger Kennzeichen beschädigt wurde. Die in dem Zeitraum von 14:50 Uhr bis 15:10 Uhr ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkte Limousine wurde durch den Unfall im Bereich der linken Fahrzeugfront und des vorderen Radkastens nicht unerheblich beschädigt. Die aufnehmenden Polizeibeamten konnten zusätzlich zu den Beschädigungen noch weißen Lackabrieb, der von dem unfallverursachendem Fahrzeug stammte, feststellen. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, sich unter der Amtsnummer 05021/9778 0 zu melden.

