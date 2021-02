Polizei Hagen

POL-HA: Drei leichtverletzte Männer nach Auffahrunfall

Hagen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Heinitzstraße verletzten sich am Mittwoch drei Personen leicht. Gegen 15:50 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi stadtauswärts auf dem linken Fahrstreifen. Da sich vor ihm ein verkehrsbedingter Rückstau gebildet hatte, wechselte er nach bisherigen Ermittlungen auf den Fahrstreifen nach rechts. Dort fuhr er dann auf den vor ihm befindlichen Ford eines 42-Jährigen auf. Der Hagener und seine beiden Pkw-Insassen, ein 22-Jähriger und 58-Jähriger, verletzten sich leicht durch den Aufprall. Die drei Männer kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell