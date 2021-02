Polizei Hagen

POL-HA: Älteres Ehepaar bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Zwei Fußgänger wurden bei einem Unfall am Mittwoch auf dem Bergischen Ring leicht verletzt. Gegen 19:50 Uhr wollten eine 70-Jährige und ihr 67-jähriger Ehemann die Straße überqueren. Ein 36-Jähriger war gleichzeitig mit seinem Opel auf der Bergstraße in Höhe der Ampel unterwegs. Er hatte beabsichtigt auf den Bergischen Ring in Fahrtrichtung Wehringhausen zu fahren. Er erfasste die beiden Fußgänger beim Linksabbiegen. Das Ehepaar stürzte und verletzte sich leicht. Es wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des Hageners entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (ra)

