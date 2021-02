Polizei Hagen

POL-HA: Neue Betrugsmasche in Hagen - Anrufer geben sich als Mitarbeiter der Deutschen Fernsehlotterie aus

Hagen (ots)

Telefonbetrug hat bekanntermaßen viele Gesichter und immer wieder tauchen neuen Masche auf. Mit einer bisher in Hagen noch nicht bekannten Betrugsmasche hat es nun eine 79-jährige Hagenerin zu tun gehabt. Die Seniorin erhielt von einem angeblichen Mitarbeiter der Deutschen Fernsehlotterie an mehreren Tagen penetrante Anrufe. Der Betrüger teilte der Frau mit, dass ihr Jahreslos gekündigt werden müsse. Hierzu müssten per Nachnahme 180 Euro gezahlt werden. Es würde jemand kommen und das Geld abholen. Wenn die ältere Dame nicht zuhause sei, müsse sie den Brief bei der Post abholen und bezahlen. Glücklicherweise fiel der Schwindel rechtzeitig auf und es ist zu keiner Zahlung gekommen. Die Hagener Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges. Der Deutschen Fernsehlotterie ist die Betrugsmasche bekannt. Es wird dabei auch mit vermeintlichen Gewinnen gelockt oder mit angeblichen Strafen gedroht. Diese Anrufer sind keine Mitarbeiter der Deutschen Fernsehlotterie und arbeiten auch nicht in deren Auftrag. Die Deutsche Fernsehlotterie kontaktiert weder Personen mit noch ohne Los ungefragt per Telefon und veranlasst auch keine telefonischen Werbeanrufe. Angerufene sollten sich nicht verunsichern lassen, keine Daten preisgeben und das Gespräch sofort beenden. (ts)

