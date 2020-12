Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Überholen Auto gestreift und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

HeidelbergHeidelberg (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr auf der B 535 ereignete, sucht die Polizei. Eine 71-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Heidelberg unterwegs. Der unbekannte Fahrer eines nachfolgenden fuhr dicht auf und streifte beim Fahrstreifenwechsel den VW. Anschließend beschleunigte der Fahrer und bog dann nach rechts ab in Richtung Sandhausen. Die 71-Jährige folgte dem Unfallverursacher, verlor ihn jedoch aus den Augen. An dem VW Golf entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein beigefarbenes Taxi mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

