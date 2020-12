Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach-Langenzell, Rhein-Neckar-Kreis: Fünf Hunde im Wald ausgesetzt; Polizei sucht Zeugen

Wiesenbach-Langenzell / Rhein-Neckar-KreisWiesenbach-Langenzell / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Dienstag dem 01. und Donnerstag dem 03. Dezember fanden verschiedene Spaziergänger im Waldgebiet zwischen Wiesenbach-Langenzell und Dilsbergerhof fünf verwahrloste Hunde der Rasse "Shih Tzu".

Es handelte sich dabei um drei Welpen im Alter von ca. 12 bis 14 Wochen und zwei ausgewachsene Rüden, die nicht gechipt waren.

Die Hunde wurden zunächst von den verständigten Polizeibeamten in Obhut genommen und anschließend in einem Tierheim untergebracht, wo sie nun aufgepäppelt werden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Hunde am Waldparkplatz zwischen Langenzell und Dilsbergerhof ausgesetzt worden sein dürften. Wie lange sich die Hunde in dem angrenzenden Waldgebiet aufgehalten haben, ist nicht bekannt.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Hunden geben können und stellen folgende Fragen:

1. Wem sind in der Zeit zwischen dem 01.-03. Dezember, auch in den Tagen zuvor, verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die sich auf dem Waldparkplatz zwischen Wiesenbach-Langenzell und Dilsbergerhof aufgehalten haben? 2. Wer kann Hinweise zur Herkunft der Hunde geben - wer hatte bis vor kurzem solche Hunde in Besitz und jetzt nicht mehr? 3. Wer hat in den letzten Tagen und Wochen einen "Shih Tzu" erworben oder wem wurde ein solcher Hund zum Kauf angeboten?

Alle Hinweise bitte an die Polizeihundeführerstaffel Walldorf, Tel: 06227/358 188-0, oder an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel: 06223/9254-0.

