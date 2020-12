Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun, Sachbeschädigung in Uersfeld

UersfeldUersfeld (ots)

Ereignis: Sachbeschädigung an Pkw

Ort: 56767 Uersfeld, Römerhügel 10

Zeit: 28.12.20, zwischen 08.00 h und 13.40 h

Vermutlich im Laufe des Montagvormittags wurde in Uersfeld, Römerhügel 10, ein neben dem Haus parkender dunkler Pkw, BMW Kombi, beschädigt. Durch einen bisher unbekannten Täter*in wurde der Heckscheibenwischer abgebrochen und vor Ort liegen gelassen. Möglicherweise wurden in diesem Zeitraum Personen gesehen, welche für die Sachbeschädigung in Frage kommen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, 06592/96260, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de





