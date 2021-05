Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg: Geparkter VW Golf beschädigt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 29.05.2021, kam es im Oberwallweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein blauer VW Golf beschädigt wurde. Der Kleinwagen mit Mindener Kennzeichen war in dem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 21:45 Uhr in Höhe der Kirche am Fahrbahnrand abgestellt worden. Als der 30-jährige Fahrzeughalter aus Minden zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass der linke Außenspiegel stark beschädigt und ein Teil der linken Fahrzeugseite zerkratzt worden war. Die Polizei in Bückeburg nahm die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/95930 zu melden.

