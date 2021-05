Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Werkzeuge bei Einbruch erbeutet

Ankum (ots)

Auf einem Anwesen in der Straße "Tütingen", in der Nähe des Fürstenauer Weges, geriet in der Nacht zu Mittwoch ein Pferdestall ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter brachen in dem Stall zwischen 20 und 08 Uhr einen Maschinenschrank auf und entwendeten die darin befindlichen Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die anschließend unerkannt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ankum, Telefon 05462/962500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell