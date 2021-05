Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Zimmerbrand in Wohnhaus

Menslage (ots)

Am frühen Mittwochabend, gegen 19 Uhr, meldeten Anwohner in der Straße "Alter Löninger Weg" ein Feuer in einem Wohnhaus. Die alarmierte Feuerwehr stieß auf einen ausgedehnten Zimmerbrand, der teilweise bis auf das Dach übergesprungen war. Mehrere Ortswehren löschten die Flammen und konnten den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro begrenzen. Alle Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt an einem Elektrogerät brandursächlich war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell