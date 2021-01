Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Neue Leiterin der Polizeiwache Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Das Polizeipräsidium Hamm hat eine neue Leiterin der Polizeiwache Bockum-Hövel.

Polizeihauptkommissarin Birgit Eckholt nahm am 25. Januar ihre Arbeit auf und tritt damit die Nachfolge von Roland Männel an, der nach 45 Dienstjahren bei der Polizei Ende November 2020 in den Ruhestand gegangen ist.

Eckholt ist seit nunmehr 31 Jahren im Polizeidienst tätig, wovon sie gut 20 Jahre im Dienste der Polizei Hamm absolvierte.

Nach der Ausbildung in Selm-Bork folgten Stationen im Streifendienst der Innenstadtwache des Polizeipräsidiums Köln und anschließend bei der Dortmunder Bereitschaftspolizei. Im Jahr 2000 absolvierte sie den Aufstieg in den gehobenen Dienst und wurde danach heimatnah nach Hamm versetzt.

Hier übernahm sie als Vertreterin des Dienstgruppenleiters und Wachdienstführers erste Führungsverantwortung. 2011 wechselte Eckholt in die Direktion Zentrale Aufgaben, wo sie zunächst für die studierenden Berufsanfänger und deren Tutoren zuständig war und später das Direktionsbüro leitete.

Von 2017 bis 2019 übernahm sie die Funktion der Wachdienstführerin in den Polizeiwachen Bockum-Hövel und Mitte und versah danach ihren Dienst als Dienstgruppenleiterin in der Leitstelle. In ihrem neuen Amt ist sie nun verantwortlich für die Kolleginnen und Kollegen des Wach- und Bezirksdienstes in Bockum-Hövel.

Die in Herbern aufgewachsene und auch dort wohnende 51-Jährige ist verheiratet und hat zwei Söhne. Reisen und Motorradfahren zählen zu ihren Hobbies.

"Ich freue mich auf den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und möchte die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers gerne auf diesem Niveau fortsetzen. Wichtig ist mir, dass wir für die Menschen in Bockum-Hövel immer ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse, Sorgen und Ansprüche haben", erklärt Eckholt.

Eckholt sieht in der Stelle der Wachleiterin eine vielfältige und interessante Aufgabe, insbesondere weil sie als Regionalbeauftragte Bindeglied und Ansprechpartnerin für lokale Einrichtungen, Institutionen und Behörden ist.

Polizeipräsident Erich Sievert und der Leiter der Polizeiwache Mitte, Erster Polizeihautkommissar Ludger Merschjohann, begrüßten Birgit Eckholt herzlich in ihrem neuen Amt und wünschen ihr viel Erfolg für ihre neue Tätigkeit.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell