POL-HAM: Bei Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt

Eine 28-jährige Frau hatte am Mittwoch, gegen 17 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße viel Glück und wurde nur leicht verletzt. Etwa 100 Meter nordöstlich des Kissinger Weg beabsichtigte die Frau ihr Kind auf dem Rücksitz eines geparkten Opel Corsa anzugurten. Dabei stand sie in der dem fließenden Verkehr zugewandten und geöffneten Fahrertür. Der 37-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine stieß beim Vorbeifahren mit dem Sattelanhänger gegen die geöffnete Tür des Pkw und zerstörte diese total. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (ag)

