POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta

Bakum- Verkehrsunfall- Zeugenaufruf

Am Dienstag, 18. März 2021, gegen 12:45 Uhr, kam es in Bakum, Kreuzungsbereich Vechtaer Straße (L843)/Harmer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 55-Jähriger Lkw-Fahrer aus Drentwede mit seinem Sattelzug von der Harmer Straße kommend den Kreuzungsbereich in Richtung Märschendorf überqueren. Dabei kollidierte er mit einem Audi eines 57-Jährigen aus Hannover, der die Vechtaer Straße, aus Richtung Vechta kommend befuhr. Dieser wollte den Kreuzungsbereich in Richtung Autobahn überqueren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, insgesamt rund 8000 Euro. Beide Fahrer gaben bei der polizeilichen Unfallaufnahme an, dass die Ampel "grün" angezeigt habe, als sie über die Kreuzung fuhren. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710.

