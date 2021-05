Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/Vestrup - Diebstahl einer hochwertigen Wildkamera

Bereits schon am Dienstag, 11. Mai 2021, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde eine Wildkamera gestohlen, die in im Waldstück "Schwichteler Brok" aufgehängt war. Die Jägerschaft Vestrup nutzte diese Kamera und ist zur Feststellung des Wildbestandes auf das Bildmaterial angewiesen. In der Nähe der entwendeten Kamera wurden Pkw-Reifenspuren festgestellt, die ggf. vom Täterfahrzeug stammen. Die Polizei in Cappeln bittet daher um Hinweise, unter der Telefonnummer: 04478 95860-0.

Lohne - Diebstahl von Fahrrädern

Im Zeitfenster zwischen Montag, dem 17. Mai 2021, 23.00 Uhr, und Dienstag, dem 18. Mai 2021, 08.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Geräteraum der 42-jährigen Geschädigten in der Wangerooger Straße ein und entwendeten von dort zwei Kinder-Fahrräder des Herstellers "Bulk" in den Farben rot und grün. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Damme - Diebstahl von Werkzeug

Am Montag, 10. Mai 2021, zwischen 08.00 Uhr und 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt drei Makita Akku-Bohrschrauber aus einem Verbrauchermarkt in der Straße Im Hofe. Die leeren Umverpackungen wurden von Mitarbeitern im Warenregal gefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Rasenmähers

Am 16. Mai 2021, im Zeitfenster zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in den Carport des 37-jährigen Geschädigten in der Straße Auf den Dünen und entwendeten einen gelb-schwarzen Benzin-Rasenmäher des Herstellers "McCulloch". Die Typen-Bezeichnung lautet: M53-150AP4X4. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 18. Mai 2021, um 06.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Wilhelmshavener mit seinem PKW die Vechtaer Straße (L843) in Fahrtrichtung Harme. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er ins Schleudern und stieß mit dem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden Transporter eines 26-jährigen Fahrzeugführers aus Ankum zusammen, der gemeinsam mit seinem 29-jährigen Beifahrer aus Eggermühlen die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Vechta befuhr. Durch die Kollision werden beide Fahrzeuge völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von 28000 Euro. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

