POL-OS: Hagen a.T.W.: Polizei sucht Reifenbesitzer

Am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, nahm eine aufmerksame Zeugin im Mentruper Esch, Höhe Hausnummer 23, einen Knall wahr und bemerkte kurz darauf eine Beschädigung an einem geparkten Opel Mokka. Neben dem Mokka lag ein Autoreifen mit Felge, offensichtlich von einem Mercedes-Benz. Möglicherweise ist das Rad nach einem Reifenwechsel von einem Pkw-Anhänger gefallen, die Polizei sucht nach dem Eigentümer. Am Opel entstand geringer Sachschaden. Wer Hinweise zu dem Reifen oder zum Verlierer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/879500.

