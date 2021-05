Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bargeld bei Einbruch erbeutet

Osnabrück (ots)

Ein Friseursalon an der Hasestraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter machten sich in der Zeit von 19.45 bis 08.15 Uhr an einer rückwärtig gelegenen Tür zu schaffen und gelangten daraufhin in die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Hasestraße/Große Domsfreiheit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

