Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Gartenschuppen und Garage ins Visier von Dieben geraten

Bad Essen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch trieben in Bad Essen Unbekannte ihr Unwesen. Sie begaben sich zwischen 02.30 und 07 Uhr in den Garten eines Wohnhauses an der Burgstraße und stahlen von der Terrasse mehrere akkubetriebene Gartengeräte. Weiterhin verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu einem Schuppen und durchwühlten Schränke und Taschen. Zu einer weiteren Tat kam es zwischen 19.30 und 07.35 Uhr in der Straße "Im Kamp". Aus einer Garage stahlen die Diebe drei Fahrräder und flüchteten mit diesen in unbekannte Richtung. Bei der Beute handelt es sich um ein weißes und ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Cube, sowie ein grünes Mountainbike der Marke Focus. Die Ermittler der Polizei in Bohmte bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell