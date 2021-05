Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bohmte (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Dienstagmorgen mit einem blauen VW die Bohmter Straße in Richtung Wehrendorfer Straße. Als sich der Autofahrer gegen 11 Uhr kurz vor der Einmündung "An der Müggenburg" befand, überholte er einen Radfahrer und stieß unmittelbar danach mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen, der durch den Fahrer eines Opel Movano abgeschleppt wurde. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell