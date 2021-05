Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Unfallflucht in der Farwickstraße

Nortrup (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Farwickstraße ereignet hat, sucht die Polizei in Bersenbrück Zeugen und den Unfallverursacher. Der Eigentümer eines grauen Mazda hatte seinen Wagen gegen 18.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 39 unbeschädigt abgestellt. In der Zeit bis 07.30 Uhr befuhr ein Unbekannter mit vermutlich einem blauen Fahrzeug die Straße, streifte den am Fahrbahnrand parkenden Mittelklassewagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht werden unter der Telefonnummer 05439/9690 erbeten.

