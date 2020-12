Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stoppt Leichenwagen - Fahrer alkoholisiert - #polsiwi

Wilnsdorf-WilgersdorfWilnsdorf-Wilgersdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25.12.2020) ist einer Polizeistreife in Wilgersdorf kurz nach Mitternacht der Fahrer eines Wagen eines Bestattungsinstituts aufgefallen, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle versuchte der 27-jährige Fahrzeugführer zu Fuß zu flüchten. Er konnte aber nach kurzer Strecke von den beiden Beamten eingeholt werden. Der 27-jährige leistete bei der anschließenden Überprüfung Widerstand und musste gefesselt werden. Hierbei wurde eine 29-jährige Beamtin leicht verletzt. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde nach Transport zur Wache durchgeführt. Die Ermittlungen ergaben, dass der 27-jährige den Wagen für einen Bekannten repariert hatte. Nach gemeinsamen Bierkonsum mit dem Freund wollte er dann eine Probefahrt durchführen. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen den Fahrzeughalter wird ebenfalls ermittelt, inwieweit er die Fahrt anordnete bzw. zuließ.

