Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Junge an Fußgängerampel schwer verletzt - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Am Mittwochabend (23.12.2020) gegen 20:00 Uhr ist ein 78-jähriger Autofahrer auf der Hagener Straße in Richtung der Siegener Innenstadt unterwegs gewesen. An der Einmündung Hagener Straße / Porschestraße kollidierte der Wagen des 78-Jährigen mit einem 9-jährigen Jungen, der an der dortigen Fußgängerampel zusammen mit seiner Mutter und einem weiteren Geschwisterkind im Kinderwagen die Hagener Straße überqueren wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Autofahrer die für ihn Rotlicht anzeigende Ampel nicht beachtet. Der Junge kam in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Nach jetzigem Stand hat er keine gravierenden Verletzungen davon getragen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell