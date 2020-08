Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schwer verletzt

Soest (ots)

Am Freitag, um 21:35 Uhr, kam es am Hepper Weg zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Soester hatte dort zwei Freunde mit seinem Audi A4 abgesetzt. Als er wieder losfahren wollte, lehnte sich der 23-jährige Freund auf die Motorhaube des Autos. Das Fahrzeug fuhr an, und nahm den jungen Soester auf der Motorhaube ein Stück mit. Nach etwa 20 bis 30 Metern fahrt, bremste der Fahrer ab. Der 23-jährige rutschte von der Motorhaube und schlug mit seinem Kopf auf den Asphalt. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Unfallopfer war zu dem Zeitpunkt angeblich alkoholisiert. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. (lü)

