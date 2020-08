Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht dunklen Opel

Werl (ots)

Am Sonntag, um 17:45 Uhr, kam es an der Unnaer Straße zu einer Unfallflucht. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein dunkler Opel beim Ausparken ein Taxi touchierte und anschließend davon fuhr. An dem Taxi entstand Sachschaden von etwa 2500,- EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder des Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

