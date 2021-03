Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung für den Ostabkreis, Stand 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ein 21-jähriger VW-Fahrer war am Freitag gegen 18:52 Uhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Aalen unterwegs. Als er verkehrsbedingt an der rot anzeigenden Lichtzeichenanlage auf Höhe der Einmündung Auguste-Keßler-Straße wartet, fuhr ihm ein 21-jähriger Audi-Fahrer hinten auf. Der VW Arteon wurde beim Aufprall etwa sechs Meter nach vorne über die Haltelinie geschoben. Hierbei wurde der 21-jährige Fahrer des VW und seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Audi A4 aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

