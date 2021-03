Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ladekabel entwendet, Knabe nach Unfall verletzt & Wahlplakate beschädigt - Tatverdächtige festgestellt

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Ladekabel entwendet

Ein Dieb schlitzte am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 21:20 Uhr mehrere Folien an Gewächshäusern einer Gärtnerei in der Fellbacher Straße auf. Anschließend entwendete er ein Handyladekabel aus einem der Gewächshäuser. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro an den Gewächshäusern. Der Polizeiposten Kernen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 41798 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Korb: Knabe nach Unfall mit Pkw verletzt

Eine 36 Jahre alte Opel-Fahrerin übersah am Freitag gegen 9:50 Uhr beim Befahren der Winnender Straße einen neun Jahre alten Jungen, der am Zebrastreifen die Straße überqueren wollte und kollidierte mit diesem. Der Junge erlitt nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand beim Unfall keiner.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen:

Schorndorf / Weinstadt: Wahlplakate beschädigt - Tatverdächtige festgestellt

Gegen 23:15 Uhr teilten Zeugen am Donnerstagabend der Polizei mit, dass eine Gruppe von mehreren schwarz gekleideten und maskierten Personen in der Feuerseestraße in Schorndorf Wahlplakate beschädigen würden. Bei der Fahndung nach den Personen konnten drei Tatverdächtige, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind, kontrolliert werden. Hierbei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren sowie eine 19-jährige Frau. Insgesamt wurden ca. 20 Wahlplakate der Parteien CDU und AfD von den Tätern heruntergerissen und teilweise mit Farbe beschmiert. Der 25-Jährige steht zudem im Verdacht, bereits am Abend des 26.02.2021 in der Feuerseestraße in Schorndorf an der Beschädigung von mehreren Wahlplakaten beteiligt gewesen zu sein. Bereits gegen 21:25 Uhr wurde in der Bruckwiesenstraße in Weinstadt ein Wahlplakat von einem 47-Jährigen angezündet. Das Feuer hatte bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits auf eine angrenzende Hecke übergegriffen, diese konnte aber schnell gelöscht werden. Von welcher Partei dieses Plakat stammte, ist bislang unklar, da es vollständig verbrannte. In diesem Fall ist eher nicht von einer politischen Motivlage auszugehen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen kam es in den vergangenen Wochen zu diversen Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Landtagswahl 2021. Bislang bewegen sich die Fälle im hohen zweistelligen Bereich. Den Schwerpunkt bildet hier der Rems-Murr-Kreis. Anzumerken wäre an dieser Stelle, dass die Täter nicht in allen Fällen politisch motiviert handeln, sondern es sich oftmals auch um reinen Vandalismus handelt. Betroffen hiervon sind durchweg alle Parteien, wobei insbesondere bei Werbematerial der AfD eine Häufung festzustellen ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell