POL-WOB: Polizei Helmstedt sucht Besitzer von gestohlenem Fahrrad

WolfsburgWolfsburg (ots)

Helmstedt, 12.11.20

Die Polizei Helmstedt sucht den Besitzer eines gestohlenen Fahrrads der Marke Conway. Das schwarzgrün lackierte Mountainbike war zusammen mit zwei weiteren entwendeten Fahrrädern am 12. Oktober bei einer Verkehrskontrolle in dem Kofferraum eines Ford Fokus eines 45 Jahre alten Magdeburgers sichergestellt worden. Eine Polizeistreife hatte den Fahrer auf der Wittenberger Straße routinemäßig überprüft. Das Conway-Bike konnten wir im Gegensatz zu den anderen beiden Fahrrädern bisher keinem Besitzer zuordnen, so ein Beamter. Daher nimmt die Polizeiwache Hinweise zu dem Eigentümer des gut erhaltenen Mountainbikes unter Telefon 05361-46460 entgegen.

