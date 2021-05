Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unbekannte Täter zerkratzen drei Pkw - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Wochenende kam es in der Rostocker Straße zu drei Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Die 19-jährige Halterin eines grauen VW Polo meldete den Vorfall beim Polizeikommissariat Stadthagen. Sie hatte ihren Kleinwagen in dem Zeitraum von Freitag, den 28.05.2021, 20:00 Uhr auf Samstag, den 29.05.2021, 15:00 Uhr auf einem ihr zugewiesenen Parkplatz in der Rostocker Straße 4 geparkt. Als sie ihr Auto benutzen wollte, bemerkte sie an der linken Fahrzeugseite und der Motorhaube frische Lackkratzer. Zwei weitere Fahrzeuge, ein VW Golf und ein Opel Astra, die in der unmittelbaren Nähe geparkt waren, wurden ebenfalls durch Kratzer in der Lackierung beschädigt. Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

