Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Die 34-Jährige fuhr mit ihrem Volvo in der Blaubeurer Straße. Gegen 13.30 Uhr befand sie sich auf Höhe Magirusstraße. Die rote Ampel nahm sie nicht wahr. Von links kam aus der Magirusstraße ein 30-Jähriger mit seinem VW. Die beiden Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand bei dem Unfall. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

