Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto prallte frontal gegen Lastwagen - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Mittwoch (09.09.2020) ist ein Autofahrer bei der Kollision mit einem Lastwagen verletzt worden. Der 69-jährige Pkw-Fahrer fuhr gegen 8 Uhr auf der Krottorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Einmündung zur Oranienstraße stieß er gegen einen entgegenkommenden Lkw, dessen 24-jähriger Fahrer unverletzt blieb. Der 69-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Krottorfer Straße voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

-Pressestelle-

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell