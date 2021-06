Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannter Täter entreißt Passantin die Handtasche

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 30.05.2021, kam es gegen 17:00 Uhr in der Nienburger Altstadt zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 63-jährigen Frau. Die Nienburgerin hatte sich in der Leinstraße, in Höhe des dortigen Museums aufgehalten, als ihr plötzlich durch einen unbekannten Mann die getragene Handtasche entrissen wurde. Der mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidete Täter war auf einem dunklen Fahrrad unterwegs und flüchtete nach der Tat durch den Durchgang der Neuen Wallstraße in unbekannte Richtung. Da sich in der geraubten Handtasche das Mobiltelefons des Opfers befand, konnte die Polizei nicht direkt verständigt werden. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/97780 zu melden.

