POL-PPWP: Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße

Die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern hat in der Nacht zu Dienstag Verkehrskontrollen in der Mainzer Straße durchgeführt. Insgesamt wurden während der dreistündigen Kontrolle lediglich acht Verstöße festgestellt. Fünf davon vielen aber auf einen Fahrer zurück.

Die Beamten kontrollierten den 43-Jährigen gegen 01 Uhr. Der Fahrer fiel während der Kontrolle durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Es wurde ein Drogenvortest gemacht, der positiv ausfiel. Eine Blutentnahme auf der Dienststelle war unausweichlich.

Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab zudem, dass die Kennzeichen, die an dem Auto angebracht waren, nicht zu dem Pkw gehörten - und dass auch keine Versicherung mehr besteht.

Doch damit nicht genug: Der Fahrer hatte keine Papiere dabei und gab gegenüber den Polizisten mehrfach falsche Personalien an. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Nachdem seine Identität ermittelt werden konnten, stellte sich heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Alles in allem kommen nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren unter Drogeneinfluss auf ihn zu.

Die drei anderen Verstöße waren Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeit. Auch auf diese Fahrerblicken auf Strafverfahren beziehungsweise teuren Buß- beziehungsweise Verwarnungsgeldern entgegen. |elz

