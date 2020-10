Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe mit Stein eingeworfen

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich mit einem Stein haben unbekannte Täter in der Mainzer Straße ein Fenster beschädigt. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass über Nacht an den Räumlichkeiten eines Vereins eine Scheibe eingeworfen wurde. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Geprüft wird, ob es einen Zusammenhang zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gibt. In derselben Nacht legten Unbekannte in unmittelbarer Nähe zum Tatort der Sachbeschädigung einen E-Scooter auf die Gleise. Dieser wurde von einem Zug überfahren und dadurch beschädigt. Der Vorfall wird von der Bundespolizei bearbeitet. |cri

