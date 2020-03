Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen; Aurich - In Halle eingebrochen; Wiesmoor - Auto in Kanal geraten; Aurich - Auto beschädigt und geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Ein silbernes Pedelec der Marke Content wurde am Mittwoch in Aurich gestohlen. Unbekannte entwendeten das Fahrrad zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr in der Straße Im Pulvermoor. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - In Halle eingebrochen

Unbekannte sind in eine Halle der Kreisvolkshochschule in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 6.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Möbelhalle in der Johannes-Diekhoff-Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Auto in Kanal geraten

Ein Ford Mondeo ist in der Nacht zu Freitag in einen wasserführenden Kanal in Wiesmoor geraten. Der 19 Jahre alte Fahrer war gegen 1.25 Uhr auf der Schulstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Kanal fuhr. Er konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt. Durch den Unfall wurde die Böschung leicht beschädigt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - Auto beschädigt und geflüchtet

Ein silberner VW Passat wurde am Donnerstag in Aurich, Am Georgswall, beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 9.40 Uhr und 10.55 Uhr auf einem seitlichen Parkplatz. Ein unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den VW und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Es entstand Schaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell