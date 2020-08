Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme: Stuhldieb mit Haftbefehl gesucht

Neuss (ots)

In der Nacht zu Samstag (22.08.), gegen 03:30 Uhr, meldeten Zeugen verdächtige Personen vor einem großen Möbelfachgeschäft an der Schanzenstraße. Drei Personen sollten sich dort an der Bestuhlung der Außengastronomie zu schaffen machen. Tatsächlich kam den eingesetzten Streifenbeamten in unmittelbarer Nähe ein Verdächtiger mit einem Klappstuhl entgegnen. Der 38-jährige Tatverdächtige wurde von den Beamten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen. Ein durchtrenntes Schloss, das zuvor die Sitzgelegenheiten vor dem Möbelgeschäft gesichert hatte, war am Tatort des Diebstahls zurückgeblieben. Der 38-Jährige muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen. Gleiches gilt für zwei 36 und 44-jährige Männer, die im Verdacht stehen, Komplizen bei der Tat gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell