Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auf frischer Tat - Polizei nimmt 42-Jährigen bei Einbruch fest

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zu Montag (24.08.), kurz nach Mitternacht, verständigten Anwohner der Kirchstraße die Polizei und meldeten einen Einbruch in ein Elektrofachgeschäft. Vor Ort konnten die Beamten eine offenbar eingeschlagene Glastür feststellen, doch nicht nur das. In einem angrenzenden Carport hielt sich eine Person versteckt. Der verdächtige Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er war offenbar mit einem weißen Kastenwagen der Marke Ford, an dem sich belgische Kennzeichen befanden, angereist. In dem Wagen fanden die Polizisten Diebesgut aus dem Elektrofachgeschäft, das sie, genau wie das Täterfahrzeug selbst, sicherstellten.

Der 42-jährige Belgier muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Einbruchsdiebstahls verantworten. Es wird geprüft, ob der Verdächtige auch für weitere Taten in Betracht kommt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell