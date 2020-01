Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen: 46-Jähriger überfallen und schwer verletzt

Hannover (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter einen 46 Jahre alten Mann am Dienstagmorgen, 07.01.2020, an der Deisterstraße im Stadtteil Altgarbsen überfallen haben, ermittelt die Kripo Hannover und sucht dringend Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Zeugen den 46-Jährigen kurz vor 06:00 Uhr auf einem Garagenhof an der Deisterstraße gefunden und unmittelbar den Notruf gewählt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Garbsener mit schweren Verletzungen unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik. Ermittlungen der Kripo ergaben bislang, dass der 46-Jährige offenbar zu seinem in einer Garage geparkten Pkw gegangen und dort von den Tätern überfallen worden war.

Die Kripo Hannover fragt nun konkret: Wer hat am Dienstagmorgen verdächtige Beobachtungen an der Deisterstraße bzw. in der Umgebung gemacht?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now, mr

