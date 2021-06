Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Wer vermisst dieses Kinderfahrrad?

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Donnerstag, den 27.05.2021, stellten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Stadthagen gegen 22:15 Uhr am Parkhaus Am Bahnhof ein an dem dortigen Fahrradständer unangeschlossenes Kinderfahrrad sicher. Die Beamten suchen jetzt nach der/dem Besitzer des auffällig bunten Fahrrades. Diese/r kann sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 beim Polizeikommissariat Stadthagen melden. Das Fahrrad kann dann mit entsprechendem Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell